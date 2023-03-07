О развитии карельской медицины рассказали в прямом эфире

Карельский Центр управления регионом продолжает прямые эфиры с участием глав министерств и ведомств. В этот раз у жителей была возможность задать вопросы первому заместителю министра здравоохранения республики Ольге Руотцелайнен.



Программу начали с темы создания центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они создаются для максимальной приближенности специализированной медицинской помощи к населению.



Сегодня центры такой помощи в Республике Карелия созданы в трех районах. Это Костомукша, Сегежа и последний ЦАОП открыли в Сортавальской ЦРБ. в планах создание ЦАОП в ближайшей перспективе в городе в Петрозаводске на базе поликлиник № 1 и № 4,

– подчеркнула Ольга Руотцелайнен.



Такие учреждения не только экономят драгоценное для пациента время, но также помогают ему миновать неудобства и большие затраты на дорогу. При этом вся терапия будет проходить по месту жительства без дополнительных визитов в Петрозаводск.



Реабилитация – одно из важнейших направлений медицины сегодня. Для поддержки этого профиля была разработана программа «Оптимальная для восстановления для здоровья медицинская реабилитация» с большим бюджетом. В Петрозаводске для важнейшего Госпиталя для ветеранов войн выделено 450 единиц различного оборудования.



Мы понимаем, что госпиталь предназначен для реабилитации участников боевых действий и войн, а теперь и для участников специальной военной операции, поэтому, конечно, в учреждении должно быть самое лучшее оборудование и самое качественное лечение, что мы и стараемся делать

– подчеркнула первый замминистра.



Для здоровья пациентов одной техники мало. Большая часть лежит на плечах медицинских работников. Для них, к слову, в Карелии предусмотрены значительные меры поддержки.



Поддержка бывает не только материальная в виде зарплат и премий. Так, благодаря федеральной программе «Земский доктор» в Карелию приехал 51 специалист.



Если посмотреть географию регионов, откуда приезжают специалисты, то она просто поражает. Это и Дагестан, и Смоленская, и Московская области, Ленинградская и Архангельская области. Есть даже специалист из Республики Беларусь. Всего в 2022 году по такой федеральной программе удалось привлечь 51 специалиста. Это 41 врач и 10 специалистов со средним медицинским образованием,

– рассказала Руотцелайнен.



Существует также ведомственная целевая программа, которая финансируется из республиканского бюджета. Самым главным направлением, признается замминистра, является целевое обучение.



Мы понимаем, что готовим кадры на месте, которые, скорее всего, вернутся в большей части в свои родные города и поселки и будут трудоустроены в те ЦРБ, откуда они приехали. В этом отношении большая работа ведется. На начало 2023-го медиков-целевиков в Карелии насчитывается около тысячи человек,

– резюмировала Ольга Руотцелайнен.



Полностью эфир можно посмотреть здесь.