Ветхие и аварийные объекты пересчитали в Петрозаводске

В Петрозаводске, рассказала министр имущественных и земельных отношений РК Янина Свидская, расположено 52 ветхих и аварийных объекта. Из них 35 находится в частной собственности, остальные в муниципальной, республиканской и федеральной собственности.

При этом в 2022 году удалось снести 12 объектов, из которых в частной собственности находилось 7 объектов. Об этом 7 марта говорилось на правительственном совещании.

В Петрозаводске в прошлом году на треть выросло количество ресторанов и кафе. Мэр карельской столицы Владимир Любарский объяснил это тем, что завершились ковидные ограничения.

При этом количество туристов выросло незначительно. В 2021 году Петрозаводск посетили 325 тысяч путешественников, а в 2022 году - 340 тысяч человек. Другими словами, в 2022 году Петрозаводск посетили на 5% туристов больше, чем в 2021 году. Тем не менее, это 37% от общего количества туристов, посетивших Карелию. По статистике, львиная часть путешественников - 47% прибывает в карельскую столицу на железнодорожном транспорте. // Фото «Петрозаводск говорит»