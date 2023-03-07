Предприятия Петрозаводска получили субсидии от государства

Как было отмечено 7 марта на правительственном совещании по экономической ситуации в Петрозаводске, петрозаводский молококомбинат «Славмо» в 2022 году переработал 24,6 тысячи тонн сырого молока. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 22,4 тысячи тонн.

Министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов отметил, что комбинат увеличил объем переработки сырого молока на 10%. АО «Славмо», сообщил Лабинов, в прошлом году получило субсидию в размере около 2 миллионов рублей.

Предприятия хлебопекарной отрасли Петрозаводска получили поддержку от государства в размере 14 миллионов рублей. А предприятие «Ярмарка», отметил Лабинов, несмотря на снижение объемов производства, государство поддержало субсидией в 1,3 миллиона рублей. // Фото: «Петрозаводск говорит»