Женщина пострадала в аварии на трассе «Кола» в Сегежском районе

Авария с участием автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер» произошла накануне вечером в Сегежском районе на трассе «Кола».

16 октября в 21:00 транспортное средство оказалось в кювете. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 41-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием автомобиля на левую сторону.

В аварии пострадала 53-летняя женщина-пассажир. Ее госпитализировали в Сегежскую ЦРБ, где оставили лечиться в стационаре. (фото на главной zdrav-novgorod.ru)