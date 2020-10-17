17 октября 2020, 08:36
Происшествия

Женщина пострадала в аварии на трассе «Кола» в Сегежском районе

Водитель автомобиля не справился с управлением и увел «Мерседес» в кювет

Авария с участием автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер» произошла накануне вечером в Сегежском районе на трассе «Кола».

16 октября в 21:00 транспортное средство оказалось в кювете. По сообщению Госавтоинспекции Карелии,  41-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием автомобиля на левую сторону.

В аварии пострадала 53-летняя женщина-пассажир. Ее госпитализировали в Сегежскую ЦРБ, где оставили лечиться в стационаре. (фото на главной zdrav-novgorod.ru)

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ДТП
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Госавтоинспекция