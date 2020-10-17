Вымогателя с железной дороги Карелии оштрафовали на 62 тысячи рублей

Начальника строительного участка, ответственного за ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры на станции Кемь, осудили за коррупционное преступление. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Начальнику стало известно о хищении имущества организации, где он работал. Также он знал, кто конкретно совершил преступление. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию, начальник стал требовать с виновных вознаграждение за свое молчание. Свое бездействие он оценил в 100 тысяч рублей. В августе 2020 года ему передали часть денег, 26 тысяч рублей. Этот факт зафиксировала транспортная полиция Петрозаводска.

В процессе предварительного следствия мужчина сознался в преступлении. Также он приобрел и установил систему видеонаблюдения для предотвращения хищения со складов предприятия в будущем. Мужчина просил освободить его от уголовной ответственности и назначить судебный штраф. В результате суд назначил ему штраф в размере 62 531,25 рублей. (фото на главной cheb.mk.ru)