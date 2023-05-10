Женщина пострадала у автовокзала, на месте работали скорая и полиция

Вечером 9 мая в Петрозаводске произошел дорожный инцидент на улице Чапаева у автовокзала. Он попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как в 18:01 пожилая женщина, пытаясь зайти в уже отъезжавший от остановки автобус, упала и не смогла подняться. Через несколько минут к месту происшествия подъехал экипаж дорожной полиции, еще спустя некоторое время - карета скорой помощи.

Медики помогли горожанке встать на ноги и проводили ее в свой автомобиль. Характер полученных женщиной травм неизвестен. // Фото: скриншот видео Sampo.ru