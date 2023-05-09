Женщина и ребенок погибли при обрушении дерева в парке

В парке Саратова женщина и ребенок погибли при обрушении дерева. Об этом сообщило информационное агентство «Регион 64».

9 мая трагедия случилась в российском городе Саратов. Как сообщают СМИ, погибшей девочке было 9 лет, а женщине 70. В результате происшествия еще двое несовершеннолетних и одна россиянка пострадали, все они госпитализированы.

«На месте работают все экстренные службы. Мои соболезнования близким погибших. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь», — отметила глава Саратова Лада Мокроусова. По ее словам, будет организована поверка содержания арендатором зеленых насаждений.

Обстоятельства случившегося устанавливаются спасателями. // Фото: freepik.com.