В Карелии сгорел автомобиль отечественного производства

8 мая пожарные спасали горевшую машину в карельском городе Сортавала, сообщила 38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала.

8 мая в 01:40 диспетчеру 38 ПСЧ поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу г. Сортавала ул. Первомайская д. 20. На место был направлен пожарный расчет второго караула.

Прибыв на место, пожарные обнаружили горение салона автомашины ВАЗ. Возгорание быстро удалось ликвидировать, сообщают в 38 ПСЧ. Причина возгорания устанавливается.

Судя по фото, от салона автомобиля мало что осталось. // Фото: группа "38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала".