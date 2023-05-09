Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии

Советское воинское захоронение осквернили неизвестные в городе Эбенфурт в Австрии. Об этом сообщило посольство Российской Федерации.

"Посольству стало известно об осквернении советского воинского захоронения в Эбенфурт. Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма", – написали представители дипмиссии в Telegram.

В посольстве отметили, что преступление особо цинично: оно было совершено накануне Дня Победы.

Местные власти уже предупреждены об инциденте. Дипмиссия планирует направить ноту протеста в МИД Австрии и потребовать установить личности вандалов, чтобы привлечь к ответственности. // Фото: посольство РФ в Австрии.