19 человек погибли на пожарах в Курганской области

Число погибших из-за масштабных природных пожаров в Курганской области выросло до 19 человек и может еще увеличиться, сообщает ТАСС. 300 домов и 3900 построек уничтожил огонь в Зауралье. Пожары сразу в нескольких округах области и в окрестностях самого Кургана полыхали днем 7 мая и в ночь на 8 мая.

«Пожар практически за полчаса прошел расстояние почти 10 км — от микрорайона Тополя до города, микрорайона Восточный», — так описывал происходящее глава Курганской области Вадим Шумков.

13 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили источники агентству. Отмечается, что большинство погибших — из деревни Юлдус. // Фото: Курганская епархия.