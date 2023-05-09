ДТП в Петрозаводске: машина вылетела в кювет и врезалась в дерево

ДТП произошло утром 9 мая в районе «Песков» и Соломенского шоссе. Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

«В песках с утра уже сносят деревья», - написал автор поста.

Другой очевидец аварии сообщил, что в ДТП есть пострадавшие.

Судя по тому, в каком состоянии находится автомобиль, водитель и пассажиры могли получить серьезные травмы.

Обстоятельства аварии уточняются. // Фото: группа "ДТП Петрозаводска и Карелии".