09 мая 2023, 14:24
Происшествия

ДТП в Петрозаводске: машина вылетела в кювет и врезалась в дерево

Автомобиль после аварии в страшном состоянии

ДТП произошло утром 9 мая в районе «Песков» и Соломенского шоссе. Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

«В песках с утра уже сносят деревья», - написал автор поста.

Другой очевидец аварии сообщил, что в ДТП есть пострадавшие.

Судя по тому, в каком состоянии находится автомобиль, водитель и пассажиры могли получить серьезные травмы.

Обстоятельства аварии уточняются. // Фото: группа "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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