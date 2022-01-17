Женщина погибла на пожаре в Карелии

Вчера в 7:05 утра на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома. Не прошло и трех минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Вся квартира, в которой произошел пожар, была заполнена дымом, очаг огня находился на кухне. В ходе обследования квартиры пожарные обнаружили в ней женщину без признаков жизни.

В результате пожара огнем на кухне были повреждены пол и мебель на площади полтора квадратных метра. По какой причине случилось ЧП, и из-за чего погибла хозяйка квартиры, сейчас устанавливают не только пожарные специалисты, но и сотрудники правоохранительных органов. Фото pixabay.com/geralt