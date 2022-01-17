Микроавтобус сбил дорожный знак в Петрозаводске и уехал

Ночью в субботу, 15 января, в Петрозаводске, на пересечении улицы Московской и проспекта Первомайского произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как два микроавтобуса поворачивали с проспекта налево. Первая машина не вписалась в поворот и въехала в дорожный знак, повредив его.

Инцидент, однако, не заставил водителя даже выйти из автомобиля. Развернувшись, микроавтобус покинул место ДТП.