17 января 2022, 07:02
Микроавтобус сбил дорожный знак в Петрозаводске и уехал
Городская камера наблюдения сняла аварию на улице Московской
Ночью в субботу, 15 января, в Петрозаводске, на пересечении улицы Московской и проспекта Первомайского произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как два микроавтобуса поворачивали с проспекта налево. Первая машина не вписалась в поворот и въехала в дорожный знак, повредив его.
Инцидент, однако, не заставил водителя даже выйти из автомобиля. Развернувшись, микроавтобус покинул место ДТП.