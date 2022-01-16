Умер актер из сериалов «Кухня» и «Медиум» Иван Рудаков

Звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский», «Медиум» Иван Рудаков скончался в больнице в Москве. Актеру было 43 года.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!», - в воскресенье вечером написали в фейсбуке родители актера, режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева.

Как отмечают «Известия», ранее родители артиста сообщили о его госпитализации. У мужчины наблюдались проблемы с сердцем и легкими, его подключили к ИВЛ. Летом Рудаков перенес коронавирус.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. Учился во ВГИКе. Карьеру в кино начал в 2005 году. Он исполнил роль рок-певца в фильме «Попса». Рудаков участвовали в 44 проектах. Снился в фильмах и сериалах. В частности, «Рубеж», «Ланцет», «Медиум», «Ищейка», «Алешкина любовь». В этом году был запланирован выход еще пяти картин с его участием. (фото vm.ru)