Женщина откликнулась на объявление о подработке и лишилась сбережений

Жительница Карелии откликнулась на заманчивое объявление о подработке, а в итоге ее банковский счет обнулился. Подробности инцидента рассказали в полиции. Потерпевшей стала 62-летняя жительница Кемского района.

Женщина нашла объявление о подработке сиделки, она позвонила по номеру, который был указан в сообщении. Ответивший мужчина рассказал, что требуется помощь по уходу за его матерью. Обязанностей было немного, а вот оплата предлагалась достойная. Например, за доставку продуктов из магазина до квартиры пожилой женщины, ее сын готов был заплатить более 4 000 рублей.

Жительница Кеми согласилась и продиктовала реквизиты банковской карты для перевода авансового вознаграждения. По просьбе собеседника она назвала и трехзначный код с обратной стороны своей карточки. Вместо обещанного вознаграждения с ее счет было списано около 18 тысяч рублей. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. (фото sunmag.me, augustnews.ru)