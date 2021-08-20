20 августа 2021, 20:31
Грузовой вагон сошел с рельсов на станции Петрозаводск
Транспортная прокуратура проверяет инцидент с перевозившим камни поездом
Карельская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия с грузовым вагоном ООО «СеверПром». Он в среду, 18 августа, внезапно сошел с рельсов, сообщили в надзорном ведомстве.
Инцидент случился примерно в 17:00 на станции Петрозаводск. К счастью, никто не пострадал, с грузом также ничего не случилось.
Вагон перевозил камень и принадлежал компании «СеверПром». Согласно предварительным данным, он сошел с рельсов потому, что тормозные башмаки подвижного состава плохо закрепили.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства ЧП и даст оценку действиям работников ООО «СеверПром», а также состоянию железнодорожного полотна. // Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура