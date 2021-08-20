Грузовой вагон сошел с рельсов на станции Петрозаводск

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия с грузовым вагоном ООО «СеверПром». Он в среду, 18 августа, внезапно сошел с рельсов, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент случился примерно в 17:00 на станции Петрозаводск. К счастью, никто не пострадал, с грузом также ничего не случилось.

Вагон перевозил камень и принадлежал компании «СеверПром». Согласно предварительным данным, он сошел с рельсов потому, что тормозные башмаки подвижного состава плохо закрепили.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства ЧП и даст оценку действиям работников ООО «СеверПром», а также состоянию железнодорожного полотна. // Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура