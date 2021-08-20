Обвиняемые в ритуальных убийствах в Карелии взывали к темным силам

Следствие направило в суд ходатайство об аресте еще двух поклонников культа Сатаны, которые убивали людей на территории Карелии и Ленобласти. Главное управление СУ СКР опубликовало видео, на котором обвиняемые показывают место кровавой расправы и рассказывают, как все было.

Одна из фигуранток этого уголовного дела говорит в кадре, что все это было «вон там». Ольга Большакова при этом показывает, где именно.

На вопрос следователя о том, что говорили убийцы во время расправы над жертвой, она говорит, что не помнит. Но объясняет, что смысл слов был в воззвании к темным силам.

Напомним, первых фигурантов - Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову - арестовали за сбыт наркотиков, но пара призналась еще и в ритуальных убийствах во славу Сатаны.

Следствие выяснило, что в 2016 году Трегубенко в лесах Карелии принес в жертву свою знакомую. Он ударил ее ножом и закопал тело.

В ходе расследования выяснилось, что парочка совершила еще одно ритуальное убийство – уже на территории Ленинградской области. Уголовные дела соединили в одно производство.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства вступили в сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой и нашли мужчину, который стал их жертвой.

Находясь в лесу около станции Приозерск Ленобласти, они избили мужчину и убили ножом. Останки погибшего правоохранители нашли в земле летом 2021 года.

Татьяну и Александра Перевозчиковых–Хмурых задержали, им предъявили обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По решению суда, основанному на ходатайстве следователя СК России, Большакову и Трегубенко заключили под стражу ранее. // Фото: Главное управление СУ СКР, «Mash на Мойке»