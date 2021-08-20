Девушка украла у младшей сестры деньги и потратила все на алкоголь

21-летняя жительница Пряжинского района заметила пропажу со своего счета 1300 рублей. О хищении денег потерпевшая сообщила в полицию, там возбудили уголовное дело.

Оперативники установили, что девушка могла пострадать от рук старшей сестры. К 23 годам девушка уже имела за плечами судимость за имущественные преступления.

Подозреваемая созналась в преступлении. Полиции она рассказала, как завладела сбережениями родственницы. В одну из ночей девушка взяла чужой телефон, разблокировала экран и через смс перевела себе деньги. Похищенные сбережения подозреваемая спустила на выпивку. Фигурантка уголовного дела пообещала возместить ущерб сестре. (фото depositphotos/sargey_causelove , m24.ru)