Женщина опоздала на автобус и выиграла десять миллионов рублей

Жительница Новосибирска выиграла десять миллионов рублей в лотерее «Русское лото». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Женщина рассказала, что участие в лотереях для ее семьи - это традиция. Каждые выходные они собираются у экранов телевизора. В день, когда был куплен счастливый билет, сибирячка спешила на автобус, но ее муж настоял на том, чтобы они купили на остановке лотерейные билеты. В итоге на маршрутку семейная пара опоздала, зато в лотерее им крупно повезло.

По одному билету женщина выиграла 100 рублей. По другому - десять миллионов. Победительница рассказала, что эти деньги планирует потратить на новый автомобиль и на строительство дома. Фото ytimg.com