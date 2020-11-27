Женщина обокрала магазин одежды в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина одежды. Они рассказали, что по камерам наблюдения отследили кражу - покупательница с приметной внешностью вынесла куртку стоимостью 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 34-летняя женщина - полицейские нашли ее. Горожанка призналась в краже. Она рассказала, что взяла в примерочную много вещей, а затем спрятала куртку в сумку и ушла. В дальнейшем она продала товар.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие. Фото rupres.com