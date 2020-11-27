27 ноября 2020, 07:45
Происшествия

Тело мужчины обнаружили в квартире в Карелии

Житель Карелии долго не выходил на связь и не открывал дверь своего жилища

Вчера вечером в 21 час 35 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший рассказал, что в поселке Пиндуши мужчина в своей квартире не открывает дверь и не выходит на связь, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.

Худшие опасения подтвердились. Мужчина был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото mk.ru

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Медвежьегорский район
труп
смерть
Спасатели
МЧС
Пожарные
новости Карелии