Тело мужчины обнаружили в квартире в Карелии

Вчера вечером в 21 час 35 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший рассказал, что в поселке Пиндуши мужчина в своей квартире не открывает дверь и не выходит на связь, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры.

Худшие опасения подтвердились. Мужчина был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото mk.ru