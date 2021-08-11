Женщина на «Ниве» сбила пожилую велосипедистку

Авария с участием автомобиля «Нива» и велосипеда случилась днем 10 августа в поселке Лоухи в районе дома №45 по улице Советской. О ДТП рассказали в ГИБДД.

63-летняя женщина-водитель выезжала на дорогу с прилегающей территории. В этот момент автомобиль наехал на 74-летнюю женщину, которая передвигалась на велосипеде.

Пожилая женщина получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков. (фото drom.ru)