11 августа 2021, 12:24
Происшествия

Женщина на «Ниве» сбила пожилую велосипедистку

74-летняя женщина пострадала в аварии в Лоухи

Авария с участием автомобиля «Нива» и велосипеда случилась днем 10 августа в поселке Лоухи в районе дома №45 по улице Советской. О ДТП рассказали в ГИБДД.

63-летняя женщина-водитель выезжала на дорогу с прилегающей территории. В этот момент автомобиль наехал на 74-летнюю женщину, которая передвигалась на велосипеде.

Пожилая женщина получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков. (фото drom.ru)

Обсудить
просмотр
191656
Метки: 
ДТП
велосипед
Лоухи
новости Карелии