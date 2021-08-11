11 августа 2021, 12:14
Происшествия

Двухмесячный ребенок пострадал на трассе в Карелии

Жительница Петербурга отправила иномарку в кювет в Медвежьегорском районе

Поездка жительницы Карелии с ребенком по Карелии закончилась аварий на трассе «Вологда-Медвежьегорск». Дорожный инцидент произошел утром 10 августа в Медвежьегорском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.  

36-летняя жительница Санкт-Петербург за рулем автомобиля «Хендай Гетц» съехала с дороги. Легковой автомобиль опрокинулся.  

Пострадала сама водитель, а также двухмесячная девочка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. (фото источника)

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новости Карелии
Медвежьегорский район
Госавтоинспекция
ребенок
Санкт-Петербурга