Двухмесячный ребенок пострадал на трассе в Карелии

Поездка жительницы Карелии с ребенком по Карелии закончилась аварий на трассе «Вологда-Медвежьегорск». Дорожный инцидент произошел утром 10 августа в Медвежьегорском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

36-летняя жительница Санкт-Петербург за рулем автомобиля «Хендай Гетц» съехала с дороги. Легковой автомобиль опрокинулся.

Пострадала сама водитель, а также двухмесячная девочка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. (фото источника)