11 августа 2021, 12:14
Двухмесячный ребенок пострадал на трассе в Карелии
Жительница Петербурга отправила иномарку в кювет в Медвежьегорском районе
Поездка жительницы Карелии с ребенком по Карелии закончилась аварий на трассе «Вологда-Медвежьегорск». Дорожный инцидент произошел утром 10 августа в Медвежьегорском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
36-летняя жительница Санкт-Петербург за рулем автомобиля «Хендай Гетц» съехала с дороги. Легковой автомобиль опрокинулся.
Пострадала сама водитель, а также двухмесячная девочка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. (фото источника)