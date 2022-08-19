Женщина на иномарке протаранила ВАЗ на выезде из Петрозаводска

Вечером 18 августа в Петрозаводске произошло ДТП с участием иномарки и ВАЗ. Аварию спровоцировала женщина за рулем Toyota Camry, сообщили в ГИБДД,

Около дома № 3 на Шуйском шоссе в 17:30 водитель иномарки проезжала нерегулируемый перекресток. Она ехала по второстепенной дороге, но не уступила ее.

В результате 36-летняя автоледи врезалась в ВАЗ 2106, двигавшийся по главной дороге. Водителю «шестерки» оказали помощь врачи и назначили амбулаторное лечение.

Идет проверка, обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска