Женщина лишилась купленного в подарок автомобиля из-за пьяного мужа

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали об очередном нетрезвом водителе, остановленном благодаря бдительности горожанина. Петрозаводчанин сообщил о сомнительном автомобилисте по телефону дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

19 мая в 06:42 нарушитель был пойман в районе площади Кирова сегодня утром. Сотрудники ГИБДД провели на месте освидетельствование. Состояние опьянения было подтверждено.

В отношении водителя, 1990 года рождения, был составлен административный материал. Оказалось, что накануне мужчина приобрел иномарку в подарок для своей супруги. Но сегодня утром машина отправилась на штрафстоянку.

Госавтоинспекция опубликовала видеозапись с камер уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк» в своей группе в социальной сети.