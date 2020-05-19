Трое подростков похитили велосипеды из подъезда в Петрозаводске

С приходом весны в Карелии возрастает количество краж велосипедов. По сообщению республиканского МВД, с начала мая уже зафиксировано несколько десятков заявлений, из них 18 – в Петрозаводске. Ущерб варьируется от 1 900 до 17 тысяч рублей.

По сообщению полиции, чаще всего велосипеды похищают из подъездов домов. Злоумышленников не сдерживают ни домофоны, ни видеонаблюдение, ни соседи и даже запирающие устройства.

Так, трое жителей одного из подъездов карельской столицы лишились велосипедов. Стражи порядка выяснили, что противоугонные тросы с велосипедов срезали трое несовершеннолетних приятелей, один из которых проживает в одном подъезде с потерпевшими. Однако, когда подросткам стало известно, что к пропаже велосипедов подключилась полиция, они подкинули похищенное обратно. Тем не менее полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Велосипеды пропадают не только из подъездов, но и с дворовых территорий в небольших населенных пунктах. Подобные пропажи зафиксированы в Пряжинском, Прионежском, Беломорском, Медвежьегорском и Кондопожском Кемском, Олонецком районах и Костомукше. В министерство добавили, что в некоторых случаях велосипеды были похищены из сараев, гаражей и подвалов многоквартирных домов в зимний период.

Полиция напоминает, что велозамки, тросы и иные противоугонные приспособления - временное препятствие на пути похитителя. Парковать велосипед лучше в зоне видеонаблюдения, пристегивать за колесо и раму цепными велозамками и замками типа U-lock и забирать с собой съемное оборудование.