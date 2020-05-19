Трое мужчин проводили азартные игры в Петрозаводске

Следственный комитет закончил расследование уголовное дела против троих жителей Петрозаводска. Мужчины обвиняются в организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые организовали игорное заведение, снабдили его специальным оборудованием и проводили там азартные игры. Заведение работало постоянно, принося доход его владельцам. В ходе обыска оборудование было изъято.

Следователь принял во внимание, что подозреваемые впервые совершили преступление, признали вину и возместили ущерб. В связи с этим в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемым штрафа.