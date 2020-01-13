Женщина и ребенок пострадали в ДТП на севере Карелии

12 января в 18:50 на 10-м километре федеральной автодороги «Кола-Тикша-Ледмозеро» 34-летний водитель автомобиля БМВ Х6 (житель г. Архангельск) допустил занос транспортного средства с последующим съездом в кювет и наездом на дерево.

По информации ГИБДД Карелии, в результате ДТП травмы получили два пассажира - 34-летняя женщина (госпитализирована) и 6-летняя девочка (ей оказана медицинская помощь). В момент ДТП ребенок был в автокресле. Обе пассажирки - жительницы г. Архангельск.

- Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на неустойчивую погоду: перепады температур и осадки создают неблагоприятные дорожные условия - гололед, образование снежной шуги, а также недостаточную видимость. Выбирайте безопасную скорость движения, при которой в случае неожиданного изменения дорожной ситуации можно остановить транспортное средство и избежать аварии, посоветовали в ГИБДД.