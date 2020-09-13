«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии

В Карелии в воскресный день 13 сентября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о порывах западного ветра до 16 м/с действует в республике до 21 ч. 14 сентября. Также до девяти часов вечера 13 сентября действует предупреждение о дожде – местами по центральным и северным районам республики.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Ранее МЧС по РК выпустило предупреждение о непогоде – сильном дожде и ветре. По данным ведомства, ночью 14 сентября местами по восточным и центральным районам сохранится порывистый западный, северо-западный ветер.