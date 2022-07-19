19 июля 2022, 18:50
Желающих работать в Беломорском районном суде не нашлось
Конкурс на включение в кадровый резерв пришлось отменить
Конкурс, по итогам которого должны были составить список кандидатов для работы в Беломорском районном суде, не состоялся. В пресс-службе ведомства сообщили, что никто не подал документы на участие.
В ходе конкурса должны были найти тех, кто может замещать должности федеральной государственной гражданской службы.
Речь идет о старшей группы должностей категории «специалисты». Для участия в конкурсе не нашли кандидатов. // Фото: pixabay.com