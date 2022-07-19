Желающих работать в Беломорском районном суде не нашлось

Конкурс, по итогам которого должны были составить список кандидатов для работы в Беломорском районном суде, не состоялся. В пресс-службе ведомства сообщили, что никто не подал документы на участие.

В ходе конкурса должны были найти тех, кто может замещать должности федеральной государственной гражданской службы.

Речь идет о старшей группы должностей категории «специалисты». Для участия в конкурсе не нашли кандидатов. // Фото: pixabay.com