«Жаркий» Дед Мороз рассказал в Олонце, как невест на Кавказе воруют

В Карелию на фестиваль приехали зимние волшебники из разных уголков России: Дед Мороз из Удмуртии, Лодейного Поля, Петрозаводска, Заозерья, Снегурочка из Ростова и другие. Но самым «жарким» гостем стал Дед Мороз из Дагестана.

30 ноября начался праздник с шествия гостей по центральной улице, возглавляли его гости из Лодейного Поля на зеленом «Запорожце».

На центральной площади Олонца стоит новогодняя елка. По традиции, она первая в Карелии, на которой зажигают огни.

Игры Дедов Морозов - это конкурс. И первое задание, которое оценивало жюри - визитная карточка. В этом году морозец Паккайне решил не просто отметить свой день рождения, но и друга Ивана женить, поэтому Дед Мороз из Дагестана показал обряд, как невест на Кавказе воруют.

«А вы знаете, как мы узнаем, что девушке можно замуж выходить?! Она идет, а ей в спину папаху кидают. И если устояла, значит, можно замуж, а если нет, то пусть еще подрастет!»

Впереди у волшебников и морозный футбол, и заплыв в проруби, и силой придется помериться.

Уже в воскресенье назовут победителя. А пока в Олонце поселился дух Нового года, звучит музыка, песни, пахнет шашлыками, а народные умельцы приготовили много товаров для гостей. // фото и видео «Петрозаводск говорит»