Землю в ближайшее время накроет сильная магнитная буря

По данным специалистов, буря уровня G2 будет оказывать влияние на нашу планету вечером в среду, 16 апреля.

Согласно оценкам ученых, грядущая магнитная буря будет самой сильной в ближайшее время. Уже 17 апреля обстановка станет более спокойной, а затем придет в норму. Однако прогноз может быть скорректирован с учетом новых данных.

При этом есть и хорошие новости. Ранее ученые отметили, что на Солнце, судя по всему, распались крупные корональные дыры. Они сильно «давили» на Землю в период с января по март. В связи с этим геомагнитная активность стабилизировалась.

Влияние магнитной бури могут ощутить метеочувствительные люди. Например, изменения приводят к мигреням и нарушениям сна, обострению проблем сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Если вы знаете о своей метеочувствительности, вам лучше провести вечер среды и четверг дома, в покое, с лекарствами под рукой. © «Петрозаводск говорит»