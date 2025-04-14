Приятная погода ожидает жителей Карелии во вторник

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +13, +15, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный умеренный, днем западный, северо-западный местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +10, +15, местами у водоемов до +3, +8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем +8;

В Кондопоге, Суоярви ночью -1, днем +13;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +12;

В Олонце ночью -2, днем +10;

В Пудоже ночью -2, днем +11;

В Сегеже ночью -4, днем +10;

В Сортавале ночью -1, днем +14. © «Петрозаводск говорит»