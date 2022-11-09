Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам.

Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Наши клиенты хорошо знакомы с Дебетовой СберКартой — многие пользуются ею больше двух лет, оценили её выгоду и знают, что условия по ней подстраиваются под их поведение и траты. В этом году мы решили улучшить условия по СберКарте, предлагая повышенный кешбэк бонусами для новых и текущих клиентов. А наша Кредитная СберКарта уже является самой выгодной в стране по версии Frank RG, её условия очень просты и предельно прозрачны, но в честь Дня рождения Сбера мы сделали рекордно низкую ставку- 9,8% - на новые карты,

- сообщил директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Повышенные бонусы можно будет получить за покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ, СберМобайле, Ситидрайве, СберДиске, Okko, Кухне на районе.