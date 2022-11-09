В ТРК Лотос Плаза прошёл модный показ от проекта Superwoman и G.Beauty

Модное преображение от проекта Superwoman и магазина косметики G.Beauty все больше завоевывает популярность у женщин Петрозаводска. 29 октября в рамках проекта на территории ТРК Лотос Плаза прошёл традиционный модный показ.

G.Beauty - генеральный партнёр проекта - внёс очень весомый вклад, чтобы каждая женщина почувствовала себя настоящей королевой.

G.Beauty - это магазин, в котором собрали команду профессиональных визажистов и много различной уходовой, декоративной косметики. В магазине работают не просто консультанты, а консультанты - визажисты, что это значит? Это значит, что при выборе косметики, консультант - визажист сможет с полной точностью подобрать нужный вам продукт, а также его нанести вам прям перед покупкой, чтобы вы все попробовали и оценили на себе.

С проектом Superwoman у нас одинаковая цель - помогать девушкам быть более уверенными, учиться правильно ухаживать за собой и проявлять больше любви к себе,

- рассказали в магазине G.Beauty.



Помимо преображения девушек на модном показе, где консультанты-визажисты делали нескольким участницам макияжи, сотрудники магазина G.Beauty провели серию мастер-классов для всех участниц по уходу за кожей в осенний период, рассказали о нюансах, лайфхаках и сделали каждой из участниц профессиональную уходовую процедуру для лица.

Такое партнёрство приносит большие плоды и пользу для участниц проекта.



Всех, кто хотел бы также, как и участницы проекта, узнать все и даже больше о косметике, приглашают посетить магазин G.Beauty.





В G.Beauty вы сможете подобрать уходовую косметику для лица, волос, тела, также любую декоративную косметику и даже краску для волос. Но и это ещё не все: к консультантам визажистам можно записаться на макияж, укладку и попробовать любую косметику из ассортимента магазина на себе.





Команда G.Beauty ждёт вас ежедневно с 10:00 до 22:00, ТРК «ЛОТОС PLAZA», 1 этаж



+7 (931) 702-00-00



На правах рекламы.