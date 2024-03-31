Завтра в Петрозаводске на улицы выйдут новые троллейбусы

Завтра, 1 апреля, в Петрозаводске на маршруты выйдут первые пять из 27 новых троллейбусов, приобретенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает ПМУП "Городской транспорт".

Новые троллейбусы в лучшую сторону отличаются от тех, что были приобретены в 2022 году. В салоне установлены новые отопители, они менее шумные, и их больше. Новая конструкция дверных проемов, дверей и форточек обеспечивают лучшую герметичность. Менее шумным стал двигатель компрессора.

В салоне появилась дополнительная видеокамера, а в кабине - прибор, который контролирует усталость водителя. Все это для комфорта и безопасности пассажиров.

Сообщается также, что троллейбусы можно будет увидеть в мобильном приложении «Умный транспорт», их бортовые номера начинаются с 501. Предприятие планирует выпустить на линию еще 5 троллейбусов из новой партии в середине апреля.