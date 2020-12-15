15 декабря 2020, 09:59
Общество

Завтра в Петрозаводске будут ловить нелегальных перевозчиков

Рейд станет совместным мероприятием ГИБДД и налоговой службы

16 декабря в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик», сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Сотрудники ГИБДД совместно с Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Петрозаводску будут совместно проверять соблюдение транспортниками правил перевозки пассажиров.

Также, будет пресекаться незаконная перевозка пассажиров.

Изображение из паблика Госавтоинспекция Петрозаводска

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Петрозаводск
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гибдд карелии
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пассажирские перевозки