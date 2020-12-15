15 декабря 2020, 09:59
Завтра в Петрозаводске будут ловить нелегальных перевозчиков
Рейд станет совместным мероприятием ГИБДД и налоговой службы
16 декабря в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик», сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».
Сотрудники ГИБДД совместно с Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Петрозаводску будут совместно проверять соблюдение транспортниками правил перевозки пассажиров.
Также, будет пресекаться незаконная перевозка пассажиров.
Изображение из паблика Госавтоинспекция Петрозаводска