Завтра в Петрозаводске будут ловить нелегальных перевозчиков

16 декабря в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик», сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Сотрудники ГИБДД совместно с Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Петрозаводску будут совместно проверять соблюдение транспортниками правил перевозки пассажиров.

Также, будет пресекаться незаконная перевозка пассажиров.

Изображение из паблика Госавтоинспекция Петрозаводска