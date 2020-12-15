Увеличилось количество жертв пневмонии в Карелии

Накануне в Карелии умер еще один пациент с внебольничной пневмонией. Это мужчина 1955 года рождения. У него имелось сопутствующее сердечно-сосудистое заболевание, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в больницы доставлены еще 42 жителя Карелии с таким диагнозом. Общее число госпитализированных с 1 апреля достигло отметки в 3127 человек. С этого момента скончались 98 пациентов.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. У умершего мужчины тест был отрицательным. Фото fee.org