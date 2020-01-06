Завтра в Карелии снова потеплеет

Зимняя погода, установившаяся было в Карелии, заканчивается. Завтра в республике станет заметно теплее.

Во вторник 7 января в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью – -1, -3, днем – 0, +2.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью – 0, -5, местами до -10, днем – -2, +3 градуса.

Прогноз погоды в районных центрах, по информации «Гисметео»:

В Костомукше – пасмурно, мокрый снег, -1 +1 градус.

В Сегеже – пасмурно, мокрый снег, -1 +1 градус.

В Сортавале – пасмурно, снег с дождем, 0 +3 градуса.