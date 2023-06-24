Завтра в Карелии будет потеплее

По сведениям Карельского гидрометеоцентра, завтра по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +8, +13°С, днем +21, +26°С.

В Петрозаводск облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +11, +13°С, днем +23 +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться.