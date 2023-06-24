МЧС Карелии предупреждает о возможных ливнях и грозах

Ночью и днем 24 июня 2023 года местами по западным и южным районам Республики Карелия ожидаются ливни, грозы, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на метеорологов

"Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Суоярвский, Лахденпохский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский муниципальные районы",

- говорится в сообении..

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: Freepik