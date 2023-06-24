24 июня 2023, 09:00
Синоптики рассказали о погоде в День города
В карельской столице пройдут кратковременные дожди
В Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днем +19, +21, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха +18, +23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже, Медвежьегорске днем +24;
В Кондопоге +22;
В Олонце, Сегеже, Сортавале днем +20;
В Сегеже днем +25;
В Суоярви днем +18. // фото «Петрозаводск говорит»