Тепло, но местами с ливнями и грозами

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +19, +21, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, на севере до +2, днем +18, +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже ночью +10, днем +24;

В Кондопоге ночью +12, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +24;

В Олонце ночью +11, днем +20;

В Сегеже ночью +11, днем +25;

В Сортавале ночью +10, днем +20;

В Суоярви ночью +12, днем +18. // фото «Петрозаводск говорит»