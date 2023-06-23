Сегодня в Карелии дожди, местами грозы и ливни

Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии. Ожидаются дожди, но кратковременные. Местами – грозы и ливни, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер умеренный восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит +15, +20 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер слабый восточный. Температура воздуха днем +15, +17 градусов. // фото: www.freepik.com