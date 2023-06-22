Ливни и грозы местами ожидаются в Карелии

Облачно с прояснениями будет 23 июня в Карелии. Ожидаются дожди, но по большей части кратковременные. Однако местами – грозы и ливни, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер умеренный восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +8 до +13 градусов, днем будет +15, +20 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер слабый восточный. Температура воздуха ночью +11, +13 градусов, днем +15, +17 градусов. // фото: www.freepik.com