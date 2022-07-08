Завтра стоит захватить зонт - местами ожидается дождь и гроза

Ночь на субботу, 9 июля, в республике пройдет без существенных осадков. Но уже утром нас ждет местами кратковременный дождь, а днем гроза. Об этом предупреждают синоптики.

По сообщению Гидрометеослужбы, в темное время суток температура воздуха снизится до +9…+14ºС. Днем над Карелией ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Южный, юго-восточный ветер составит 4-9 м/с. Термометр будет показывать +19…+24ºС.

В воскресенье в погоде изменений не ожидается. Только ветер чуть ослабнет и атмосферное давление незначительно повысится. Фото: pxhere.