Завтра Путин проведет совещание по отмене ограничений

Завтра, 6 мая, президент России Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Вчера глава «Роспотребнадзора» Анна Попова заявила, что говорить о снятии ограничительных мер в стране можно будет после 12 мая. При этом она подчеркнула важность соблюдения режима самоизоляции для снятия ограничений.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что период нерабочих дней продлится по 11 мая включительно.