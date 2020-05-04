Доходы самых богатых депутатов Карелии значительно выросли

На сайте Законодательного собрания Карелии опубликованы сведения о доходах депутатов за 2019 год.

По сравнению с 2018 годом, тройка самых состоятельных депутатов не изменилась. Это директор костомукшского ГОКа Максим Воробьев, бывший руководитель энергетического предприятия Карелии, ныне живущий в Москве Олег Доценко и бизнесмен Виталий Красулин.

Однако доходы каждого из них значительно выросли за год. Доход Воробьева за 2019 год составил более 46 миллионов рублей, прирост за год - более 9 миллионов рублей, и это при том, что прежние доходы были с учетом продажи имущества.

Доход Доценко за 2019 год составил более 38 миллионов рублей, это больше почти на 8, 5 миллионов рублей.

Более чем на 7, 5 миллионов рублей стал богаче и Виталий Красулин, его доход за 2019 год составил более 27 миллионов рублей, правда с учетом продажи собственности.

В список депутатов, чей доход составил более двадцати миллионов рублей в 2019 году, неожиданно попал и Леонид Лиминчук. Он заработал более 25 миллионов рублей, тогда как в 2018 только чуть более трех миллионов. В его декларации также есть пометка «с учетом продажи имущества».

Вероятно значительную часть своего профита, а именно почти 22 миллиона рублей, он заработал на продаже земельного участка «для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» площадью почти в 900 квадратных метров. Во всяком случае, именно эта позиция в его декларации за 2018 год имелась, а за 2019 исчезла.