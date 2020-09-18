Завтра на телеканале «Культура» покажут танцующий ансамбль «Кантеле»

19 сентября в 17.30 на федеральном телеканале «Россия – Культура» состоится телевизионная премьера нового сезона проекта «Большие и маленькие», посвященного детскому и юношескому танцу, сообщает Министерство культуры Республики Карелия.

Зрителей ждут 6 программ и 57 коллективов и солистов из самых разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Йошкар-Олы, Севастополя, Петрозаводска и многих других.

Большие и маленькие» – это не конкурс в привычном понимании. По сути проигравших здесь не будет. Авторы проекта настроены максимально помочь начинающим танцорам, а не сравнивать, кто допустил больше ошибок или не справился с волнением,

– сообщается на сайте телеканала.

В жюри второго сезона войдут хореограф, лауреат российских и международных конкурсов Софья Гайдукова, заслуженный артист России, приглашенный солист Большого театра, премьер Михайловского театра Иван Васильев, танцовщик, хореограф, балетмейстер Александр Могилёв, заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев. Опекать участников и помогать им чувствовать себя увереннее на сцене будет ведущая проекта – народная артистка России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова.

Хореографическая группа Молодежной студии ансамбля «Кантеле» подготовила для проекта плясовой танец, основанный на вепсской хореографии.

В марте 2021 года наша студия будет отмечать свое 20-летие и мы очень рады, что участие в таком масштабном проекте, как «Большие и маленькие», откроет юбилейный для Молодежной студии учебный год,

– говорит руководитель хореографической группы Молодежной студии, артистка танцевальной группы Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Александра Гришина.

Анонс трансляции и запись выступления появится на сайте www.kantele.ru и в социальных сетях ансамбля.