Завод по выпуску автоклавного газобетона построят в Петрозаводске

Инвестиционный проект по строительству нового предприятия реализуют в Карелии. Власти республики подписали соглашение о строительстве завода, выпускающего автоклавный газобетон. Предприятие появится в Петрозаводске, сообщили в правительстве РК.

Газобетон можно использовать в строительстве многоквартирных домов, индивидуального жилья, социальных объектов.

На строительной площадке уже ведут подготовительные работы, после получения разрешения на строительство начнут возводить завод. Договоры на поставку значительной части оборудования заключили. Запуск производства наметили на ноябрь следующего года.

Производительность завода составит 50 тысяч кубометров в год, работать на нем будут 42 специалиста. Объемы производства можно будет увеличить в 2-3 раза, в этом случае, увеличится и количество сотрудников предприятия. // фото: правительство Карелии